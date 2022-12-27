Тайвань увеличит срок службы в армии в три раза из‑за угрозы со стороны Китая

Президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что срок обязательной военной службы будет увеличен с четырех месяцев до одного года из‑за угрозы, которая исходит от Китая. Об этом сообщает Reuters.
«Пока Тайвань достаточно силен, он будет домом демократии и свободы во всем мире, и он не станет полем битвы… Давайте проявим мужество и решимость защитить нашу родину и защитить демократию», — заявила она.
По словам Цай Инвэнь, нынешняя военная система Тайваня неэффективна и недостаточна, чтобы справиться с растущей военной угрозой Китая, особенно если он начнет быструю атаку на остров.
Президент заявила, что призывники будут проходить более интенсивную подготовку, включая учения по стрельбе и боевую подготовку, используемую американскими войсками.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Китай расценил его как попытку США вмешаться в его внутренние дела. После этого КНР начала военные учения возле острова, которые все еще продолжаются.
КНР считает Тайвань своей провинцией и не поддерживает никакие контакты представителей Тайбэя с действующими чиновниками или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. Именно поэтому власти Китая настроены резко против контактов с американцами.