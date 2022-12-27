Тайвань увеличит срок службы в армии в три раза из‑за угрозы со стороны Китая

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Китай расценил его как попытку США вмешаться в его внутренние дела. После этого КНР начала военные учения возле острова, которые все еще продолжаются.