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Тайвань увеличит срок службы в армии в три раза из‑за угрозы со стороны Китая

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:16

Президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что срок обязательной военной службы будет увеличен с четырех месяцев до одного года из‑за угрозы, которая исходит от Китая. Об этом сообщает Reuters.

«Пока Тайвань достаточно силен, он будет домом демократии и свободы во всем мире, и он не станет полем битвы… Давайте проявим мужество и решимость защитить нашу родину и защитить демократию», — заявила она.

По словам Цай Инвэнь, нынешняя военная система Тайваня неэффективна и недостаточна, чтобы справиться с растущей военной угрозой Китая, особенно если он начнет быструю атаку на остров.

Президент заявила, что призывники будут проходить более интенсивную подготовку, включая учения по стрельбе и боевую подготовку, используемую американскими войсками.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Китай расценил его как попытку США вмешаться в его внутренние дела. После этого КНР начала военные учения возле острова, которые все еще продолжаются.

КНР считает Тайвань своей провинцией и не поддерживает никакие контакты представителей Тайбэя с действующими чиновниками или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. Именно поэтому власти Китая настроены резко против контактов с американцами.

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