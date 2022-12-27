Студия Алексея Учителя приступит к съемкам ленты «Волонтер» в феврале 2023 года

Кинокомпания Алексея Учителя «Рок» приступит к съемкам ленты «Волонтер» в конце февраля 2023 года, пишет «Газета.ru».
Проектом займется молодой режиссер Станислав Светлов. Ранее сообщалось, что картину снимет Семен Серзин («Человек из Подольска»).
Сценарий для ленты успел написать Алексей Рогожкин («Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», «Операция „С Новым годом“»), скончавшийся в октябре 2021 года. Сам же Учитель выступает в роли продюсера.
Он заявил: «Рогожкин <…> с присущим ему юмором, грустью и какой‑то удивительной атмосферой делал картины о том, как мы все должны понимать друг друга и как устроена наша жизнь».
«По сюжету молодой волонтер Вернер Мюллер приезжает из‑за границы на практику в неврологическое отделение обычной больницы в Петербурге. Он мечтает помогать всем больным и нуждающимся, но в течение дня попадает в различные комичные ситуации, пытаясь понять, что такое русский характер», — так описывал содержание фильма ТАСС.
Креативный продюсер Станислав Светлов назвал «Волонтера» одиссеей иностранца по русской больнице, где медучреждение — это проекция России. Дата выхода новой картины пока не раскрывается.