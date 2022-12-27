Минкульт может расширить перечень творческих профессий на 176 наименований

Министерство культуры предлагает расширить перечень профессий и должностей творческих работников с 189 до 365 наименований. Среди прочего в список могут включить специальности, возникшие в связи с развитием технологий.
Минкульт уже подготовил соответствующий проект постановления правительства. Среди предложенных профессий — инженер по обслуживанию мультимедийного оборудования и кинопроекции, светооператор, оператор пульта управления осветительной техники.
«Стоит вопрос включения такой профессии, как администратор», — сообщили в ведомстве. При этом позиции «администратор телевидения» и «администратор съемочной группы» в текущей редакции перечня уже есть.
Сейчас ведомство не обозначает конкретной сферы административной деятельности, но в свой реплике упоминает театральных администраторов. «Эта должность предусматривает участие в осуществлении творческих проектов, обеспечение своевременного распространения рекламной информации, организацию своевременных выпусков афиш, программ и буклетов. Администраторы в театрах организуют прием зрителей, контролируют их рассадку, помогают зрителям с ограниченными возможностями здоровья», — пояснили в Минкульте.
Список дает возможность применять статью 351 Трудового кодекса для регулирования работы творческих работников — в частности, устанавливать продолжительность рабочего дня, привлекать сотрудников к работе в ночное время, а также определять условия их простоя.