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Минкульт может расширить перечень творческих профессий на 176 наименований

Денис Ламехов
Сегодня в 17:51

Министерство культуры предлагает расширить перечень профессий и должностей творческих работников с 189 до 365 наименований. Среди прочего в список могут включить специальности, возникшие в связи с развитием технологий.

Минкульт уже подготовил соответствующий проект постановления правительства. Среди предложенных профессий — инженер по обслуживанию мультимедийного оборудования и кинопроекции, светооператор, оператор пульта управления осветительной техники.

«Стоит вопрос включения такой профессии, как администратор», — сообщили в ведомстве. При этом позиции «администратор телевидения» и «администратор съемочной группы» в текущей редакции перечня уже есть.

Сейчас ведомство не обозначает конкретной сферы административной деятельности, но в свой реплике упоминает театральных администраторов. «Эта должность предусматривает участие в осуществлении творческих проектов, обеспечение своевременного распространения рекламной информации, организацию своевременных выпусков афиш, программ и буклетов. Администраторы в театрах организуют прием зрителей, контролируют их рассадку, помогают зрителям с ограниченными возможностями здоровья», — пояснили в Минкульте.

Список дает возможность применять статью 351 Трудового кодекса для регулирования работы творческих работников — в частности, устанавливать продолжительность рабочего дня, привлекать сотрудников к работе в ночное время, а также определять условия их простоя.

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