Минкульт может расширить перечень творческих профессий на 176 наименований

Сейчас ведомство не обозначает конкретной сферы административной деятельности, но в свой реплике упоминает театральных администраторов. «Эта должность предусматривает участие в осуществлении творческих проектов, обеспечение своевременного распространения рекламной информации, организацию своевременных выпусков афиш, программ и буклетов. Администраторы в театрах организуют прием зрителей, контролируют их рассадку, помогают зрителям с ограниченными возможностями здоровья», — пояснили в Минкульте.