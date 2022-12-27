«Сердце пармы» и «Балабанов»: премия «Золотой орел» объявила участников короткого списка 2022 года

Национальная академия кинематографических искусств и наук России объявила номинантов премии «Золотой орел» 2022 года — он появился на сайте организации.
Так, в категорию «Лучший фильм» вошли следующие ленты:
— «Здоровый человек», реж. Петр Тодоровский
— «Однажды в пустыне», реж. Андрей Кравчук
— «Первый Оскар», реж. Сергей Мокрицкий
— «Сердце пармы», реж. Антон Мегердичев
— «Чемпион мира», реж. Алексей Сидоров
«Лучший телевизионный сериал»:
— «Алиби», реж. Нурбек Эген
— «Елизавета», реж. Дмитрий Иосифов
— «Исправление и наказание», реж. Анна Пармас
«Лучший сериал онлайн-платформ»:
— «Ваша честь», реж. Константин Статский
— «Нулевой пациент», реж. Евгений Стычкин и Сергей Трофимов
— «Художник», реж. Тимур Алпатов
«Лучший неигровой фильм»:
— «Балабанов. Колокольня. Реквием», реж. Любовь Аркус
— «Голоса Арктики», реж. Иван Вдовин
— «Фаза Луны», реж. Андрей Осипов
«Лучший короткометражный фильм»:
— «А», реж. Татьяна Жукова
— «Рыбалка», реж. Георгий Болдугеров
— «Слезы капали в фо-бо», реж. Сергей Филатов
«Лучший анимационный фильм»:
— «Огурцы», реж. Леонид Шмельков
— «Синий лев», реж. Зоя Трофимова
— «Финник», реж. Денис Чернов