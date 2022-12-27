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«Сердце пармы» и «Балабанов»: премия «Золотой орел» объявила участников короткого списка 2022 года

Денис Ламехов
Сегодня в 17:01

Национальная академия кинематографических искусств и наук России объявила номинантов премии «Золотой орел» 2022 года — он появился на сайте организации.

Так, в категорию «Лучший фильм» вошли следующие ленты:

— «Здоровый человек», реж. Петр Тодоровский
— «Однажды в пустыне», реж. Андрей Кравчук
— «Первый Оскар», реж. Сергей Мокрицкий
— «Сердце пармы», реж. Антон Мегердичев
— «Чемпион мира», реж. Алексей Сидоров

«Лучший телевизионный сериал»:

— «Алиби», реж. Нурбек Эген
— «Елизавета», реж. Дмитрий Иосифов
— «Исправление и наказание», реж. Анна Пармас

«Лучший сериал онлайн-платформ»:

— «Ваша честь», реж. Константин Статский
— «Нулевой пациент», реж. Евгений Стычкин и Сергей Трофимов
— «Художник», реж. Тимур Алпатов

«Лучший неигровой фильм»:

— «Балабанов. Колокольня. Реквием», реж. Любовь Аркус
— «Голоса Арктики», реж. Иван Вдовин
— «Фаза Луны», реж. Андрей Осипов

«Лучший короткометражный фильм»:

— «А», реж. Татьяна Жукова
— «Рыбалка», реж. Георгий Болдугеров
— «Слезы капали в фо-бо», реж. Сергей Филатов

«Лучший анимационный фильм»:

— «Огурцы», реж. Леонид Шмельков
— «Синий лев», реж. Зоя Трофимова
— «Финник», реж. Денис Чернов

В 2021-м лучшей кинокартиной «Золотого орла» стали «Серебряные коньки» Михаила Локшина. Списки номинантов прошлого года — здесь, а все удостоившиеся наград — по этой ссылке.

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Петр ТодоровскийАндрей КравчукСергей МокрицкийАнтон МегердичевАлексей Сидоров
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