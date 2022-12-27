Роспотребнадзор: свиной грипп обнаружили во всех регионах России

В 2009 году новый штамм свиного гриппа H1N1 послужил причиной пандемии, как ее тогда охарактеризовала ВОЗ. При этом многие эксперты, в том числе комиссия по здравоохранению Парламентской ассамблеи Совета Европы, с таким определением были не согласны.