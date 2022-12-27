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Роспотребнадзор: свиной грипп обнаружили во всех регионах России

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:51

Специалисты обнаружили свиной грипп (штамм гриппа А (H1N1)) во всех регионах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

В ведомстве добавили, что в целом вирусы гриппа продолжают доминировать среди циркулирующих респираторных вирусов. На их долю приходится 76,5%.

В Роспотребнадзоре также подчеркнули, что показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом снизился за последнюю неделю на 7% в сравнении с предыдущей. Общее количество заболевших за неделю составило 1,7 млн человек.

В 2009 году новый штамм свиного гриппа H1N1 послужил причиной пандемии, как ее тогда охарактеризовала ВОЗ. При этом многие эксперты, в том числе комиссия по здравоохранению Парламентской ассамблеи Совета Европы, с таким определением были не согласны.

Смертность от H1N1 не превышала смертности от обычного гриппа. Всего за 2009 год ВОЗ насчитала около 19 тыс. смертей от гриппа (включая H1N1). Позже международная команда ученых привела другую оценку — 200 тыс. человек. Тем временем зафиксированных жертв пандемии коронавируса уже больше 6,6 млн.

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РоспотребнадзорВОЗСовет Европы
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