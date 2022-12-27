Роспотребнадзор: свиной грипп обнаружили во всех регионах России

Специалисты обнаружили свиной грипп (штамм гриппа А (H1N1)) во всех регионах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.
В ведомстве добавили, что в целом вирусы гриппа продолжают доминировать среди циркулирующих респираторных вирусов. На их долю приходится 76,5%.
В Роспотребнадзоре также подчеркнули, что показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом снизился за последнюю неделю на 7% в сравнении с предыдущей. Общее количество заболевших за неделю составило 1,7 млн человек.
В 2009 году новый штамм свиного гриппа H1N1 послужил причиной пандемии, как ее тогда охарактеризовала ВОЗ. При этом многие эксперты, в том числе комиссия по здравоохранению Парламентской ассамблеи Совета Европы, с таким определением были не согласны.