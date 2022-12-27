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«Вавилон» Дэмиена Шазелла со звездным кастом получился неоднозначным. Смотрим, что пишут критики

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:35

25 декабря на экраны кинотеатров США вышел новый фильм Дэмиена Шазелла «Вавилон». В центре истории — Голливуд той эпохи, когда в кино начал появляться звук. Актерский состав ленты изобилует звездами. Однако этого, судя по всему, оказалось недостаточно, чтобы фильм можно было назвать однозначно хорошим.

«Рассказ о непомерных амбициях и возмутительном излишестве, в котором прослеживаются взлеты и падения многих персонажей во времена необузданного упадка и разврата в раннем Голливуде», — рассказывали авторы о «Вавилоне». В картине снялись Марго Робби, Брэд Питт, Диего Кальва, Тоби Магуайр и другие актеры. Последний недавно даже зарегистрировался на Reddit и ответил на вопросы пользователей в рамках промоушена.

Критики «Вавилон» посмотрели и разделились во мнениях. На Rotten Tomatoes «свежих» и «гнилых» отзывов примерно поровну — 116 против 96. Не всем зрителям фильм тоже пришелся по душе — всего 3 из 5 звезд.

Главные претензии — растянутый хронометраж (189 минут) и плохой сценарий

«Перегруженный — особенно из‑за достаточно своенравного третьего акта — и извилистый фильм. Но в то же время в нем кипит жизнь, вспыхивает блеск, от которого трудно отвести взгляд. Для режиссера, известного своими более изысканными и сентиментальными экскурсами, „Вавилон“ — зловещее погружение в разврат. Правда, иногда получается не совсем естественно. Слишком эффектно и слишком долго. Но с фильмом Шазелла нужно считаться, это амбициозный и смелый поворот, за который молодой талантливый режиссер заслуживает похвалы».

Джейк Койл, Associated Press

«Невероятная ода режиссера „Ла-Ла Ленда“ безмолвному Голливуду напоминает безумный альбом с фотографиями. Фильм в бешеной спешке летит в никуда».

Энтони Лейн, The New Yorker

«В этом любящем и ненавидящем взгляде на аляповатый cтарый Голливуд есть около часа потрясающего кино. Жаль, что он застрял в трех часах самодовольства. Даже звездный блеск Робби и Питта рассеивается, когда Дэмиен Шазелл яростно кусает руку, которая его кормит. <…> При всех своих недостатках безжалостно растянутый „Вавилон“ остается в памяти. Есть один захватывающий кадр, в котором камера перемещается по съемочным площадкам дюжины немых фильмов. В другой сцене, кажется, целая сотня статистов (ни одного цифрового, все настоящие) протестует против плохого обращения на съемочной площадке. <…> Амбиции Шазелла неоспоримы. Но стремясь сделать хоумран [удар в бейсболе], он замахивается и промахивается».

Питер Трэверс, ABC News

© Кадр из фильма «Вавилон»/Afisha.ru

«Шазелл, по сути, срежиссировал громкий, вульгарный мультипликационный фильм, и, хотя временами и приятно наблюдать за чистой виртуозностью его постановки и перформансами, „Вавилону“ катастрофически не хватает точки зрения. <…> Почти у всех главных героев есть монолог о том, почему кино имеет значение. И почти все написаны коряво».

Питер Дебрюж, Variety

«Шазелл бросает эту гадость с комедийной откровенностью, но эффект получается пугающе безрадостным: шокирует, что такой звездный студийный фильм попадает в самое сердце сезона наград. <…> Шазелл может шокировать байками о предательствах, оскорбленном самолюбии, манипуляциях, наркотиках, азартных играх и убийствах, но его шквал долбаных историй покажется вам утомительным».

Кристи Пучко, Mashable

«Несомненно, множество крутых ребят с удовольствием согласятся, чтобы все эти эксцессы в фильме обрушились на их головы, хотя столь же многим они покажутся утомительными и блеклыми. Даже его техническая виртуозность кажется агрессивной».

Дэвид Руни, The Hollywood Reporter

Главное достоинство — масштабность

«В своих лучших проявлениях фильм Шазелла — это кинематографическое чудо, хорошее свидетельство того, что кино — это волшебство, поскольку оно уносит нас в прекрасный и ужасный мир, в котором даже сейчас узнается Голливуд».

Кэрин Джеймс, Би-би-си

«Это, пожалуй, самый трезвый и наименее ностальгический фильм Шазелла, рассказывающий об эфемерной и разрушительной стороне одержимости. <…> Блестящий [буквально], скорбный и буйный „Вавилон“ — один из лучших фильмов года, отчасти благодаря звездной игре Диего Кальвы».

Томрис Лаффли, AV Club

© Кадр из фильма «Вавилон»/Afisha.ru

«Энергия фильма настолько мощная, что иногда угрожает свести на нет все остальные составляющие, но игра Робби соответствует поставленной задаче и метит на кинонаграды. <…> Три часа этой эпопеи, посвященной Городу мишуры (так называют Голливуд. — Прим. ред.), — кинематографический эквивалент поездки на американских горках по наркопритону эпохи джаза, перемежающейся истерией, самоубийствами и оргиями».

Томрис Лаффли, The Times

«„Вавилон“ — это фильм, который мыслит и действует масштабно, ставит большие цели, приказывает нам заботиться о магии кинематографа, но ощущается как фильм на среднюю оценку. <…> Тем не менее всегда приятно быть в присутствии Питта и Робби, и есть что‑то забавное в диком событийном гигантизме „Вавилона“».

Питер Брэдшоу, The Guardian

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