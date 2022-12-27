«Вавилон» Дэмиена Шазелла со звездным кастом получился неоднозначным. Смотрим, что пишут критики

«В этом любящем и ненавидящем взгляде на аляповатый cтарый Голливуд есть около часа потрясающего кино. Жаль, что он застрял в трех часах самодовольства. Даже звездный блеск Робби и Питта рассеивается, когда Дэмиен Шазелл яростно кусает руку, которая его кормит. <…> При всех своих недостатках безжалостно растянутый „Вавилон“ остается в памяти. Есть один захватывающий кадр, в котором камера перемещается по съемочным площадкам дюжины немых фильмов. В другой сцене, кажется, целая сотня статистов (ни одного цифрового, все настоящие) протестует против плохого обращения на съемочной площадке. <…> Амбиции Шазелла неоспоримы. Но стремясь сделать хоумран [удар в бейсболе], он замахивается и промахивается».