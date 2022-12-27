В новогоднюю ночь в Москве общественный транспорт будет работать бесплатно

В Москве всю новогоднюю ночь метро, МЦК и наземный общественный транспорт будут работать бесплатно с 20.00 31 декабря до 6 часов утра 1 января. Об этом сообщает «Интерфакс».
В пресс-службе мэрии также предупредили, что если доступ на Красную площадь решат ограничить, то 31 декабря с 22.00 будут закрыты выходы 5, 6, 7 станции метро «Охотный Ряд». Перекрывать улицы в новогоднюю ночь не планируется.
Кроме того, в рождественскую ночь с 6 на 7 января метро и МЦК будут работать до 2.00 включительно, наземный транспорт — до 3.30. Движение поездов МЦД продлится до 3.00.
Ранее Дептранс столицы заявил, что метро и МЦК будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь. На экранах в подземке будет транслироваться новогоднее обращение президента, а на эскалаторах и в наземном транспорте прозвучат поздравления, записанные голосами популярных артистов.