В новогоднюю ночь в Москве общественный транспорт будет работать бесплатно

Ранее Дептранс столицы заявил, что метро и МЦК будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь. На экранах в подземке будет транслироваться новогоднее обращение президента, а на эскалаторах и в наземном транспорте прозвучат поздравления, записанные голосами популярных артистов.