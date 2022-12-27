«Авито» назвало закрытые города с самой дорогой недвижимостью

При этом городом с самой дешевой недвижимостью на вторичном рынке стал Новоуральск в Свердловской области (19,4 тыс. рублей за кв.м). За ним расположились Знаменск в Астраханской области (32,6 тыс. рублей за кв.м), Лесной в Свердловской области (32,9 тыс. рублей за кв.м), Железногорск (36 тыс. рублей за кв.м) и Зеленогорск (37 тыс. рублей за кв.м) — оба в Красноярском крае.