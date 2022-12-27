«Авито» назвало закрытые города с самой дорогой недвижимостью

В 2022 году Саров в Нижегородской области стал закрытым городом с самой дорогой вторичной недвижимостью. Один квадратный метр в этом населенном пункте стоит 122,2 тыс. рублей, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость» (есть в распоряжении «Афиши Daily»).
Помимо Сарова, в пятерку закрытых городов с самыми дорогими квартирами вошли:
- Мирный в Архангельской области (71 тыс. рублей за кв.м);
- Североморск в Мурманской области (64,7 тыс. рублей за кв.м);
- Озерск в Челябинской области (63,4 тыс. рублей за кв.м);
- Снежинск в Челябинской области (56,3 тыс. рублей за кв.м).
При этом городом с самой дешевой недвижимостью на вторичном рынке стал Новоуральск в Свердловской области (19,4 тыс. рублей за кв.м). За ним расположились Знаменск в Астраханской области (32,6 тыс. рублей за кв.м), Лесной в Свердловской области (32,9 тыс. рублей за кв.м), Железногорск (36 тыс. рублей за кв.м) и Зеленогорск (37 тыс. рублей за кв.м) — оба в Красноярском крае.
Согласно данным компании, чаще всего среди закрытых городов в 2022 году россияне интересовались жильем в Новоуральске (11,6%), Сарове (10,5%) и Лесном (9,6%). Спрос оценивался по числу запросов контактов продавцов, которые отправили потенциальные покупатели. Запросы такого рода — это переходы по ссылкам «Показать номер» или «Адрес электронной почты».