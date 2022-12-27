СБУ заявила об аресте имущества Алишера Усманова на 54 млн долларов

Служба безопасности Украины (СБУ) арестовала имущество компании, якобы принадлежащей российскому бизнесмену Алишеру Усманову, на общую сумму 2 млрд гривен (54 млн долларов). Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на телеграм-канал ведомства.
Отмечается, что СБУ совместно с Бюро экономической безопасности нашла подпольные склады, в которых хранились более 160 тыс. тонн украинской железной руды. Точное местоположение хранилищ не раскрывается, но известно, что они расположены на территории нескольких морских портов Украины.
СБУ запустила процедуру передачи арестованного имущества под управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
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