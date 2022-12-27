СБУ заявила об аресте имущества Алишера Усманова на 54 млн долларов

Отмечается, что СБУ совместно с Бюро экономической безопасности нашла подпольные склады, в которых хранились более 160 тыс. тонн украинской железной руды. Точное местоположение хранилищ не раскрывается, но известно, что они расположены на территории нескольких морских портов Украины.