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Мистер Исключительный и Доктор Ливси: «ВКонтакте» объявила главные мемы года

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:53

«ВКонтакте» и онлайн-энциклопедия Memepedia объявили самые популярные мемы года. Их выбирали пользователи в приложении «Годнометр».

Рейтинг мемов возглавил Мистер Исключительный из мультфильма «Суперсемейка», который под разную музыку становился жутким или, наоборот, веселым и жизнерадостным. На второй строчке — Доктор Ливси из «Острова сокровищ», который брутально идет под фонк-музыку.

Тройку лидеров замыкает мем с изображением дерева с человеческим лицом. Изначально картинка высмеивала кликбейтную рекламу браузерных игр. На четвертой строчке скриншот переписки с текстом «— Это ты? — Да, я) — Я не приду». В его основе лежит история пользовательницы твиттера, которая договорилась о свидании с молодым человеком, но парень тайно ее сфотографировал и отказал во встрече.

В топ-5 попал маленький черный котенок Вирго, ставший популярным на рубеже 2021–2022 годов. Обычно с ним делают как классические «милые» мемы про «маленькость», так и постироничные посты.

Шестое место в рейтинге мемов заняли крутые скелеты. Это серия постироничных картинок с изображением «крутых» персонажей с пистолетами, к которым пользователи добавляют абсурдные надписи и каламбуры. На седьмой позиции — нейросеть Different Dimension Me, которая превращает человека с фотографии в персонажа аниме.

Восьмую строчку заняла еще одна нейросеть — Midjourney. В ноябре в ней появился режим Remix, в котором можно скрещивать два изображения. На девятом месте собака по имени Говорящий Бен — персонаж мобильной игры 2011 года.

Закрывает топ-10 мемов фраза «Эй, Богдан, богом дан» — строчка из юмористической песни стримера Дениса Сухачева, известного по образу старика Глада Валакаса.

В 2021-м главным мемом года стал кот Бендер, который настойчиво мяукает и с осуждением смотрит в камеру, выражая настоящие человеческие эмоции.

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