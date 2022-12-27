Мистер Исключительный и Доктор Ливси: «ВКонтакте» объявила главные мемы года

Тройку лидеров замыкает мем с изображением дерева с человеческим лицом. Изначально картинка высмеивала кликбейтную рекламу браузерных игр. На четвертой строчке скриншот переписки с текстом «— Это ты? — Да, я) — Я не приду». В его основе лежит история пользовательницы твиттера, которая договорилась о свидании с молодым человеком, но парень тайно ее сфотографировал и отказал во встрече.