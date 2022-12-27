У сооснователя и барабанщика Modest Mouse Джеремайи Грина обнаружили рак в четвертой стадии

Modest Mouse — одна из важных групп для американской инди-музыки последних десятилетий, формировавшая ее образ наряду с Pavement, Built to Spill и The Flaming Lips. Джеремайя Грин основал коллектив вместе с фронтменом Айзеком Броком и басистом Эриком Джуди в 1993 году. Музыканты выпустили семь студийных альбомов — последняя к текущему моменту пластинка, «The Golden Casket», увидела свет в июне 2021 года.