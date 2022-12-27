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У сооснователя и барабанщика Modest Mouse Джеремайи Грина обнаружили рак в четвертой стадии

Денис Ламехов
Сегодня в 15:10

У сооснователя и барабанщика американской инди-рок-группы Modest Mouse Джеремайи Грина диагностирован рак в четвертой стадии, пишет NME со ссылкой на мать музыканта Кэрол Наматаме.

Друг Грина, радиоведущий Марко Коллинз, заявил, что исполнитель проходит курс химиотерапии — из‑за болезни коллектив был вынужден отложить уже стартовавший тур. Ни Коллинз, ни Наматаме не уточнили, какая именно часть организма музыканта оказалась поражена заболеванием.

«Несмотря на диагноз, у него хороший прогноз! Кроме того, его онколог — большой поклонник Modest Mouse. Шлю ему только любовь и целительную энергию! Выздоравливай, дружище. Мы все за тебя!» — заявил Коллинз.

Modest Mouse — одна из важных групп для американской инди-музыки последних десятилетий, формировавшая ее образ наряду с Pavement, Built to Spill и The Flaming Lips. Джеремайя Грин основал коллектив вместе с фронтменом Айзеком Броком и басистом Эриком Джуди в 1993 году. Музыканты выпустили семь студийных альбомов — последняя к текущему моменту пластинка, «The Golden Casket», увидела свет в июне 2021 года.

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