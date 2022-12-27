Минкульт: российскому кинопрокату требуется 300 отечественных картин в год

Министр культуры Ольга Любимова заявила, что российскому кинопрокату необходимо около 300 отечественных фильмов в год, 60 из которых будут крупными релизами. Ее цитирует ТАСС.
Ситуацию в кинотеатральной индустрии Любимова назвала очень сложной. «Конечно, кинотеатры жили в другой экономической модели. Фильмов было много, контента было много. Был американский, европейский, авторский. <…> Да, поменялась модель, поменялась ситуация. Значит, нужно просчитать. Значит, нужно учиться договариваться с другими организациями, искать своего зрителя», — добавила глава Минкульта.
По ее словам, в 2022 году для сохранения киноотрасли из федерального бюджета на производство картин было выделено 11,6 млрд рублей. Кроме того, в феврале кинотеатры присоединились к проекту «Пушкинская карта» и в рамках программы продали более 7 млн билетов. Однако этого недостаточно — Любимова заявила, что ее министерство ищет новые решения.
В марте крупнейшие западные киностудии Disney, Universal Pictures, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Lionsgate приостановили прокат своих лент на российской территории. В начале октября Минкульт сообщил, что прокат фильмов без согласия правообладателей противоречит международным договорам России. В Минпромторге отметили, что параллельный импорт не может быть распространен на кинопродукцию. Ряд кинотеатров при этом все же показывает западные блокбастеры, пытаясь не нарушить авторские права.