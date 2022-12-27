Минкульт: российскому кинопрокату требуется 300 отечественных картин в год

По ее словам, в 2022 году для сохранения киноотрасли из федерального бюджета на производство картин было выделено 11,6 млрд рублей. Кроме того, в феврале кинотеатры присоединились к проекту «Пушкинская карта» и в рамках программы продали более 7 млн билетов. Однако этого недостаточно — Любимова заявила, что ее министерство ищет новые решения.