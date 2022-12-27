Реклама
Новости

Минкульт: российскому кинопрокату требуется 300 отечественных картин в год

Денис Ламехов
Сегодня в 14:41

Министр культуры Ольга Любимова заявила, что российскому кинопрокату необходимо около 300 отечественных фильмов в год, 60 из которых будут крупными релизами. Ее цитирует ТАСС.

Ситуацию в кинотеатральной индустрии Любимова назвала очень сложной. «Конечно, кинотеатры жили в другой экономической модели. Фильмов было много, контента было много. Был американский, европейский, авторский. <…> Да, поменялась модель, поменялась ситуация. Значит, нужно просчитать. Значит, нужно учиться договариваться с другими организациями, искать своего зрителя», — добавила глава Минкульта.

По ее словам, в 2022 году для сохранения киноотрасли из федерального бюджета на производство картин было выделено 11,6 млрд рублей. Кроме того, в феврале кинотеатры присоединились к проекту «Пушкинская карта» и в рамках программы продали более 7 млн билетов. Однако этого недостаточно — Любимова заявила, что ее министерство ищет новые решения.

В марте крупнейшие западные киностудии Disney, Universal Pictures, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Lionsgate приостановили прокат своих лент на российской территории. В начале октября Минкульт сообщил, что прокат фильмов без согласия правообладателей противоречит международным договорам России. В Минпромторге отметили, что параллельный импорт не может быть распространен на кинопродукцию. Ряд кинотеатров при этом все же показывает западные блокбастеры, пытаясь не нарушить авторские права.

Подробности по теме
Сборы кинотеатров упали на 56–70%
расскажите друзьям
теги
Walt DisneyМинпромторг
люди
Ольга Любимова
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»