Илью Яшина* этапировали в СИЗО в Ижевске

«В моей практике был случай, когда подзащитного также этапировали в СИЗО в Удмуртии, а после вступления приговора в силу отправили в колонию в другой регион. Мы считаем эту практику ужасной — она связана с перелимитом в московских СИЗО», — сказала Эйсмонт.