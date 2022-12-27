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Илью Яшина* этапировали в СИЗО в Ижевске

Виктория Шанина
Сегодня в 14:06

Бывшего муниципального депутата Москвы Илью Яшина*, осужденного по делу о фейках об армии, этапировали в СИЗО-1 Удмуртии в Ижевске. Об этом РИА «Новости» сообщила его адвокат Мария Эйсмонт.

По ее словам, приговор все еще не вступил в законную силу. По этой причине Яшина не могут отправить к месту отбывания наказания, однако могут перемещать между СИЗО.

«В моей практике был случай, когда подзащитного также этапировали в СИЗО в Удмуртии, а после вступления приговора в силу отправили в колонию в другой регион. Мы считаем эту практику ужасной — она связана с перелимитом в московских СИЗО», — сказала Эйсмонт.

9 декабря Мещанский суд Москвы приговорил Илью Яшина к 8,5 года колонии общего режима. Ему также запретили 4 года после освобождения администрировать сайты.

Яшина признали виновным по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК (распространение заведомо ложной информации о Российской армии по мотивам политической, идеологической или расовой ненависти). Поводом для заведения дела стал эфир, который Яшин провел 7 апреля на ютьюбе. В нем политик высказывался о произошедшем в Буче и использовал цитаты из видео Би-би-си.

* Илья Яшин признан в России иноагентом.

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