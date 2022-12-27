Китай упростит выдачу гостевых, деловых и учебных виз

В начале декабря Китай ослабил антиковидные ограничения, после чего в стране зафиксировали более быстрое распространение коронавируса. Bloomberg со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения страны писал, что в первые 20 дней декабря COVID-19 заразились 248 млн человек. Китайские врачи заявляют, что люди сейчас заражаются, как правило, ослабленными штаммами и болезнь протекает в щадящей форме.