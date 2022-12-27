Китай упростит выдачу гостевых, деловых и учебных виз

Власти Китая упростят процедуру получения деловых, учебных и гостевых виз в рамках ослабления коронавирусных ограничений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел КНР.
МИД перечислил цели поездки, при которых действует упрощенная выдача виз. Это продолжение работы или производственной деятельности, учеба, а также посещение родственников или воссоединение с семьей.
Кроме того, планируется оптимизировать контроль на пунктах пропуска через границу и обеспечить восстановление трансграничного грузопотока до уровня, который наблюдался до пандемии.
В начале декабря Китай ослабил антиковидные ограничения, после чего в стране зафиксировали более быстрое распространение коронавируса. Bloomberg со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения страны писал, что в первые 20 дней декабря COVID-19 заразились 248 млн человек. Китайские врачи заявляют, что люди сейчас заражаются, как правило, ослабленными штаммами и болезнь протекает в щадящей форме.