Глава «АвтоВАЗ»: на бывшем заводе Nissan будут производить автомобили Lada

«АвтоВАЗ» планирует запустить производство автомобилей Lada на бывшем заводе Nissan. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на президента компании Максима Соколова.
Он отметил, что автомобили будут дороже основной линейки Lada. «Не совсем премиум, но более дорогие. Это будет C и это будет класс D», — сказал Соколов.
По его словам, в новой линейке будут представлены как седаны, так и кроссоверы. Сейчас «АвтоВАЗ» активно ищет партнеров по производству, переговоры находятся уже на финальной стадии.
«Возможно, это будет даже не один китайский автопроизводитель. И для балансировки нашего модельного ряда, который мы будем производить на мощностях Nissan, и для балансировки спроса», — добавил глава «АвтоВАЗ».
Производить автомобили будут без ущерба текущему модельному ряду Lada. «Нам надо развивать и Vesta, и уже будущее поколение Granta… Мы нацелены на то, чтобы продукция, которая будет выпускаться на площадке Nissan, она, с одной стороны, была современной, инновационной, достойной нашего потребителя, с другой стороны — не конкурировала с продукцией „АвтоВАЗа“», — говорит Соколов.
Максим Соколов добавил, что в 2023 году на бывшем заводе Nissan планируется выпустить до 10 тыс. автомобилей.