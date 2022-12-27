Глава «АвтоВАЗ»: на бывшем заводе Nissan будут производить автомобили Lada

Производить автомобили будут без ущерба текущему модельному ряду Lada. «Нам надо развивать и Vesta, и уже будущее поколение Granta… Мы нацелены на то, чтобы продукция, которая будет выпускаться на площадке Nissan, она, с одной стороны, была современной, инновационной, достойной нашего потребителя, с другой стороны — не конкурировала с продукцией „АвтоВАЗа“», — говорит Соколов.