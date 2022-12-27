Правительство разрешило Роскомнадзору блокировать контент с ЛГБТ-пропагандой

Правительство внесло ЛГБТ-пропаганду в Единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Роскомнадзор теперь может блокировать страницы или целые сайты на основании пропаганды ЛГБТ, педофилии или смены пола. Ведомство будет искать в сети запрещенный контент и направлять сведения об ограничении доступа в уполномоченные органы, которые в свою очередь смогут возбудить дело.
Речь идет о нарушениях, предусмотренных законом о запрете пропаганды «нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений» вне зависимости от возраста, который Владимир Путин подписал 5 декабря. Такие материалы нельзя размещать в СМИ, интернете, рекламе, литературе, кино и видеоиграх, а также на маркетплейсах.
Новый закон предполагает штрафы до 10 млн рублей, приостановку деятельности на 90 суток (для компаний), либо выдворение из страны (для иностранцев и лиц без гражданства).