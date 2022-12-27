Правительство разрешило Роскомнадзору блокировать контент с ЛГБТ-пропагандой

Роскомнадзор теперь может блокировать страницы или целые сайты на основании пропаганды ЛГБТ, педофилии или смены пола. Ведомство будет искать в сети запрещенный контент и направлять сведения об ограничении доступа в уполномоченные органы, которые в свою очередь смогут возбудить дело.