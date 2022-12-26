В Южной Корее выявили первый случай заражения «поедающей мозг» амебой

Заражение происходит во время купания, особенно когда человек ныряет ногами вперед и не закрывает нос, рассказал РИА «Новости» руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций Александр Семенов. Амеба вместе с водой может заплыть в ноздри, прицепиться к обонятельному нерву и, поедая нервную ткань, добраться до мозга.