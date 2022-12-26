В Южной Корее выявили первый случай заражения «поедающей мозг» амебой

В Южной Корее выявили первый случай заражения амебой вида Naegleria Fowleri, которая может вызвать тяжелое поражение нервной системы через проникновение в мозг. Об этом сообщает Koreabiomed со ссылкой на Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).
Погибший мужчина четыре месяца находился в Таиланде и вернулся в Южную Корею 10 декабря. У него наблюдались головные боли, лихорадка, рвота, дисфункция речи и другие симптомы. 21 декабря он умер.
Случаи заражения этого вида амебы исчисляются единицами каждый год. Передача амебы от человека к человеку невозможна.
Заражение происходит во время купания, особенно когда человек ныряет ногами вперед и не закрывает нос, рассказал РИА «Новости» руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций Александр Семенов. Амеба вместе с водой может заплыть в ноздри, прицепиться к обонятельному нерву и, поедая нервную ткань, добраться до мозга.
В России лучаев заражения «поедающей мозг» амебой не выявлено, сообщили в Роспотребнадзоре. За последние 60 лет в мире было зарегистрировано около 400 случаев амебного менингоэнцефалита, из них 150 — в США, 97% зараженных амебой пациентов умерли, сообщил Семенов.