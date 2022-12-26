Реклама
Новости

В Южной Корее выявили первый случай заражения «поедающей мозг» амебой

Рустам Абдуллин
Сегодня в 22:54

В Южной Корее выявили первый случай заражения амебой вида Naegleria Fowleri, которая может вызвать тяжелое поражение нервной системы через проникновение в мозг. Об этом сообщает Koreabiomed со ссылкой на Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).

Погибший мужчина четыре месяца находился в Таиланде и вернулся в Южную Корею 10 декабря. У него наблюдались головные боли, лихорадка, рвота, дисфункция речи и другие симптомы. 21 декабря он умер.

Случаи заражения этого вида амебы исчисляются единицами каждый год. Передача амебы от человека к человеку невозможна.

Заражение происходит во время купания, особенно когда человек ныряет ногами вперед и не закрывает нос, рассказал РИА «Новости» руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций Александр Семенов. Амеба вместе с водой может заплыть в ноздри, прицепиться к обонятельному нерву и, поедая нервную ткань, добраться до мозга.

В России лучаев заражения «поедающей мозг» амебой не выявлено, сообщили в Роспотребнадзоре. За последние 60 лет в мире было зарегистрировано около 400 случаев амебного менингоэнцефалита, из них 150 — в США, 97% зараженных амебой пациентов умерли, сообщил Семенов.

расскажите друзьям
теги
Роспотребнадзор
люди
Александр Семенов
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»