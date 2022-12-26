Reuters: Китай отменит карантин для въезжающих на фоне рекордного роста заболеваемости ковидом

Китайские власти три года вели политику «нулевой толерантности» к коронавирусу, закрывали границы и вводили массовые локдауны. Это сказалось на экономике Китая, что вызвало в массовые протесты в прошлом месяце, после которого политика резко изменилась — почти все внутренние ограничения по ковиду отменились, после чего больницы по всей стране изо всех сил пытаться справиться с волной заболевших.