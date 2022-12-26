Reuters: Китай отменит карантин для въезжающих на фоне рекордного роста заболеваемости ковидом

С 8 января власти Китая перестанут отправлять въезжающих в страну на карантин. Национальная комиссия здравоохранения решила, что COVID-19 стал менее вирулентным и постепенно перерастет в обычную респираторную инфекцию, передает Reuters.
Для Китая это серьезный шаг к ослаблению ограничений на своих границах, которые в основном закрыты с 2020 года. Но все же путешественники, въезжающие в страну, должны будут пройти ПЦР-тестирование за 48 часов до вылета, заявили в здравоохранительном органе.
Китайские власти три года вели политику «нулевой толерантности» к коронавирусу, закрывали границы и вводили массовые локдауны. Это сказалось на экономике Китая, что вызвало в массовые протесты в прошлом месяце, после которого политика резко изменилась — почти все внутренние ограничения по ковиду отменились, после чего больницы по всей стране изо всех сил пытаться справиться с волной заболевших.
24 декабря Bloomberg со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения писал, что за один день ковидом заболели 37 млн китайцев, а за первые 20 дней декабря — 250 млн.