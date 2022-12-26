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В Екатеринбурге женщина убила трех своих детей. Она считала, что в них «вселились бесы»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:15

В Екатеринбурге женщина убила трех своих детей. После этого она написала мужу и родственникам записку с объяснениями, сообщает «Екатеринбург Online».

Это случилось в ЖК «Бажовский» в центре города. По данным телеграм-канала Shot, женщину зовут Анастасия. Она убила пятимесячную девочку и двух мальчиков в возрасте 10 и 15 лет, пишет «Комсомольская правда — Екатеринбург» со слов соседей. Женщину обнаружили лежащей на телах. По предварительным данным, пишет издание, женщина задушила детей проводом.

В записке мужу женщина написала: «Мне пришлось убить детей, потому что я умираю от беса полуденного. В тебя водворился Сатана. Сыновья поражены бесом, блудом и гордыней. Дочь укусил змий-искуситель». «Екатеринбург Online» выложил еще одну записку, в которой Анастасия представляется и пишет, что решилась на убийство детей, «потому что серьезно больна» и потому что ей «некому их передать на попечение в такое тяжелое время».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более малолетних. На месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа и выясняются причины и условия, которые привели к убийству.

Женщине предстоит пройти психиатрическую экспертизу. Если ее признают вменяемой, то ей грозит до 30 лет лишения свободы.

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Следственный комитет
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