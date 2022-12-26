В Екатеринбурге женщина убила трех своих детей. Она считала, что в них «вселились бесы»

В записке мужу женщина написала: «Мне пришлось убить детей, потому что я умираю от беса полуденного. В тебя водворился Сатана. Сыновья поражены бесом, блудом и гордыней. Дочь укусил змий-искуситель». «Екатеринбург Online» выложил еще одну записку, в которой Анастасия представляется и пишет, что решилась на убийство детей, «потому что серьезно больна» и потому что ей «некому их передать на попечение в такое тяжелое время».