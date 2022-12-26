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«Сирена»: из российского «Букмейта» пропали книги с критикой российской и советской власти

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:55

Из сервиса для чтения книг «Букмейт», принадлежащего «Яндексу», пропали книги с критикой советской и российской власти и ЛГБТ-тематики. На это обратил внимание телеграм-канал «Сирена».

Доступ в «Букмейте» пропал к книгам «Дом правительства» Юрия Слезкина, «Россия в концлагере» Ивана Солоневича и «Лето в пионерском галстуке» Елены Малисовой и Катерины Сильвановой. Два первых произведения посвящены СССР, жизни чиновников и ГУЛАГу.

«Афиша Daily» пока что не получила комментарий «Яндекса».

«Лето в пионерском галстуке» выпустило в России издательство Popcorn Books. С принятием закона о запрете ЛГБТ-пропаганды в России книга пропала с полок сети книжных «Читай-город» и «Республика».

В октябре Минюст внес ирландскую компанию — владельца Bookmate, гендиректора ее представительства в России Андрея Баева и директора по маркетингу Алексея Докучаева в реестр СМИ-иноагентов. 22 июня компания — владелец платформы успела продать лицензию на ее использование в странах СНГ «Яндексу», а в декабре собственное приложение «Букмейт» запустилось для пользователей подписки «Яндекс Плюс».

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