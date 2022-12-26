«Сирена»: из российского «Букмейта» пропали книги с критикой российской и советской власти

В октябре Минюст внес ирландскую компанию — владельца Bookmate, гендиректора ее представительства в России Андрея Баева и директора по маркетингу Алексея Докучаева в реестр СМИ-иноагентов. 22 июня компания — владелец платформы успела продать лицензию на ее использование в странах СНГ «Яндексу», а в декабре собственное приложение «Букмейт» запустилось для пользователей подписки «Яндекс Плюс».