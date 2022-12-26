Patriki Film Festival назвал победителей российского конкурса и подвел киноитоги года

Кинофестиваль Patriki Film Festival объявил лауреатов российской конкурсной программы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на одного из основателей смотра Алексея Бокова.
Гран-при фестиваля получила картина «Призрачно-белый» Марии Игнатенко. Приз «За новизну оптики и поиск художественной формы» жюри присудило фильму «Зачем снятся сны» Тихона Пендюрина.
Специальной наградой жюри «За искренность» отметили картину «Тембот» Тины Мастафовой. А приз от онлайн-кинотеатра START и журнала «Сеанс» достался фильму «Второе солнце» Рината Ташимова.
Также Patriki Film Festival вместе со своим партнером Independent Media подвели «Киноитоги 2022 года». Актрисой года по версии издания The Voice стала Алена Михайлова за главную роль в драме Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского». Издание Men Today назвало актером года Никиту Ефремова, сыгравшего в триллере Ивана Петухова «Сестры».
Журнал «Новый очаг» вручил приз за главный социальный кинопроект сериалу «Тетя Марта». Главным «Кинособытием года» по версии «Правил жизни» стала картина «Сердце Пармы» Антона Мегердичева. TechInsider наградил фильм «Приплыли» студии XOVP Юрия Ярушникова и Андрея Ерешко за лучшую кинотехнологию.
Издание Grazia сочло «Крашем года» Анара Халилова, сыгравшего в фэнтези-саге по романам Веры Камши «Этерна. Часть первая». Главным актерским открытием года по версии The Symbol стала Елизавета Ищенко, исполнившая главную роль в сериале Наталии Мещаниновой «Алиса не может ждать». Актер Павел Деревянко стал победителем специальной номинации «Верность стилю» по версии Robb Report.
Patriki Film Festival проходил в этом году с 21 по 23 декабря в онлайн-формате. За три дня кинопроекты, представленные в российской конкурсной программе, посмотрели более 60 тыс. человек. Награды фестиваля будут вручены в начале 2023 года.