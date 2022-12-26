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В 2022 году россияне купили больше всего жилья в Турции среди иностранцев

Виктория Шанина
Сегодня в 16:19

За 11 месяцев 2022 года россияне купили 13,9 тыс. квартир и домов в Турции. Это максимум среди иностранцев, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные турецкого бюро статистики.

Только в ноябре граждане России купили в Турции 2575 домов и квартир. Всего за 11 месяцев иностранцы приобрели в стране 61,74 тыс. жилых объектов. Это на 20,23% больше, чем за аналогичный период 2021-го.

На втором месте по количеству приобретенного жилья в Турции оказались иранцы, которые купили почти в два раза меньше объектов — 7540. Следом идут граждане Ирака (5890 жилых объектов), Германии (2490), Казахстана (2430).

В ноябре жители турецкой Антальи создали петицию, в которой предложили проголосовать за запрет продажи и аренды жилья иностранцам. Ее авторы утверждают, что за два года стоимость аренды выросла почти на 400%.

Турция входит в тройку стран, где россияне чаще всего покупают жилье, заявляют аналитики NF Group. Также среди граждан России популярностью пользуются Объединенные Арабские Эмираты и Кипр.

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