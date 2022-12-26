Fall Out Boy тизерят свое возвращение пластилиновой короткометражкой

Fall Out Boy подогревают интерес поклонников перед выходом свежей пластинки. На их ютьюб-канале появилось видео под названием «A Claymation Fall Out Boy Celebration». Это превью новой песни, которая вскоре должна появиться на стримингах.
В двухминутном пластилиновом мультфильме собака попадает в фантастический мир. За анимацию отвечает Мистер Оз, который работал над комиксами Marvel «Вселенная Венома».
Дату релиза новой пластинки и ее название музыканты пока не раскрывают. Но осенью гитарист Джо Трохман рассказал журналу Rolling Stone, что участники группы хотят сделать запись, в которой гитара будет чуть более откровенной.
«Мы начинали именно как гитарная рок-группа, и было бы здорово вернуться к корням. Нам нужно найти способ сделать это так, чтобы музыка не звучала в духе „Fall Out Boy из 2005 года“», — отметил он.
Предыдущий альбом Fall Out Boy — «Mania» — вышел в 2018 году и получил смешанные отзывы критиков. В августе 2022-го Пит Венц из Fall Out Boy появился в клипе Panic! At the Disco «Sugar Soaker».