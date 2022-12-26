В России создадут специальную карту для безналичных расчетов иностранцев

Минэкономразвития планирует создать «карту туриста» для безналичных расчетов иностранных граждан в России. Это поможет увеличить туристический поток в страну, передает РИА «Новости» заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова.
15 декабря вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил создать «карту туриста», которая будет работать на платежной системе «Мир». Кураторами проекта объявили Минэкономразвития, Банк России, Минцифры, МВД и еще несколько ведомств.
После начала российской спецоперации на территории Украины Visa и Mastercard прекратили обслуживание карт россиян. Они больше не принимаются к оплате за границей и в зарубежных интернет-магазинах и онлайн-сервисах.
Из‑за ухода этих платежных систем иностранцы в России теперь могут расплачиваться только наличными деньгами. По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Артура Мурадяна, такая ситуация создает две проблемы: отсутствие возможности снять с карты деньги для импульсивной покупки, что «для многих исключит шопинг как элемент туризма», и невыгодный курс обмена рубля на иностранные валюты.