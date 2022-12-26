В России создадут специальную карту для безналичных расчетов иностранцев

Из‑за ухода этих платежных систем иностранцы в России теперь могут расплачиваться только наличными деньгами. По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Артура Мурадяна, такая ситуация создает две проблемы: отсутствие возможности снять с карты деньги для импульсивной покупки, что «для многих исключит шопинг как элемент туризма», и невыгодный курс обмена рубля на иностранные валюты.