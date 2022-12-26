На Okko вышел фильм-опера «Кармен», снятый в горах в Сочи

Видеооператоры находились прямо на сцене на протяжении всего спектакля, снимая действие постановки так, будто за ним наблюдает один из персонажей. Благодаря этой технике появилась возможность увидеть артистов, их мимику и эмоции максимально близко. Такая «живая» передача действия позволяет увидеть спектакль как бы изнутри и заглянуть в таинство происходящего на сцене.