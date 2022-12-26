На Okko вышел фильм-опера «Кармен», снятый в горах в Сочи

С 26 декабря в онлайн-кинотеатре Okko доступен фильм-опера «Кармен». Одну из самых популярных опер в мире теперь можно посмотреть в новаторском сценическом решении.
Съемки проходили в августе 2022 года во время проведения I Сочинского фестиваля классической музыки. Сцена расположилась на открытом месте в горах, на высоте 1050 метров над уровнем моря.
Видеооператоры находились прямо на сцене на протяжении всего спектакля, снимая действие постановки так, будто за ним наблюдает один из персонажей. Благодаря этой технике появилась возможность увидеть артистов, их мимику и эмоции максимально близко. Такая «живая» передача действия позволяет увидеть спектакль как бы изнутри и заглянуть в таинство происходящего на сцене.
Продолжая экспериментировать с форматом, режиссер Илья Устьянцев решил использовать в постановке элементы иммерсивного театра. Среди гостей прогуливались солдаты, цыгане предлагали зрителям купить папиросы и гадали на картах, а тореадора сопровождали байкеры, мотоциклы которых «рычали» и ослепляли фарами прямо на сцене.
Партию Кармен исполнила солистка Большого театра меццо-сопрано Агунда Кулаева. Роль Хосе исполнил тенор Азер Заде, Эскамильо — солист Мариинского театра Владислав Сулимский, а Микаэлы — солистка оперной труппы Мариинского театра Оксана Шилова. За музыкальное сопровождение отвечал Сочинский симфонический оркестр под управлением его худрука Алексея Асланова.
Также в постановке поучаствовали молодые оперные исполнители, победители общероссийского кастинга, который прошел в Петербурге по инициативе фонда поддержки классического музыкального искусства F.E.S.