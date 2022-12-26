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Ученые реконструировали лицо Рамсеса II, умершего 3200 лет назад

Семён Гудошников
Сегодня в 14:40

Команда ученых из Египта и Англии воссоздала внешность фараона Рамсеса II, умершего 3200 лет назад. Об этом сообщает Mail Online.

Сперва исследователи реконструировали лицо фараона в момент его смерти. Он умер в возрасте приблизительно 90 лет.

Для этого они использовали 3D-модель черепа правителя Древнего Египта, полученную при помощи компьютерной томографии. Информацию о цвете глаз и волос, а также морщинках и родинках эксперты искали в древнеегипетских текстах.

Затем ученые обратили процесс старения вспять почти на полвека, чтобы показать внешность фараона в расцвете его сил. Как отмечает издание, это первая научная реконструкция лица Рамсеса II.

Сахар Салим из Каирского университета, работавшая над 3D-моделью, сочла фараона «очень красивым египтянином» — с ярко выраженным носом и сильной челюстью.

В 2017 году ученые воссоздали лицо древнеегипетского вельможи, который жил во время правления Тутмоса III (XV век до нашей эры). И представили 3D-реконструкцию его мозга.

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