Ученые реконструировали лицо Рамсеса II, умершего 3200 лет назад

Команда ученых из Египта и Англии воссоздала внешность фараона Рамсеса II, умершего 3200 лет назад. Об этом сообщает Mail Online.
Сперва исследователи реконструировали лицо фараона в момент его смерти. Он умер в возрасте приблизительно 90 лет.
Для этого они использовали 3D-модель черепа правителя Древнего Египта, полученную при помощи компьютерной томографии. Информацию о цвете глаз и волос, а также морщинках и родинках эксперты искали в древнеегипетских текстах.
Затем ученые обратили процесс старения вспять почти на полвека, чтобы показать внешность фараона в расцвете его сил. Как отмечает издание, это первая научная реконструкция лица Рамсеса II.
Сахар Салим из Каирского университета, работавшая над 3D-моделью, сочла фараона «очень красивым египтянином» — с ярко выраженным носом и сильной челюстью.
В 2017 году ученые воссоздали лицо древнеегипетского вельможи, который жил во время правления Тутмоса III (XV век до нашей эры). И представили 3D-реконструкцию его мозга.