На Невском проспекте за год открылось больше заведений, чем закрылось

За год на Невском проспекте в Петербурге открылось 33 заведения, а прекратили работу 22. Об этом пишет «Собака.ru» со ссылкой на аналитиков NF Group.
Речь идет о кафе и ресторанах, а также магазинах одежды. В частности, по состоянию на декабрь 2022 года на Невском проспекте представлены 52 точки международных брендов. Девять из них по-прежнему арендует ряд брендов, приостановивших работу (Dior, Louis Vuitton, Brunello Cucinelli, Chanel и другие).
Аналитики отмечают, что в случае полного ухода этих брендов доля свободных помещений увеличится до 12,6%. При этом арендные ставки сохранятся на уровне 2022 года, а индексация по действующим договорам снизится до 3–4% вместо традиционных 5–6%.
Условия могут стать более привлекательными для арендаторов, включая локальные марки. Товары отечественных брендов все больше пользуются спросом, и в условиях высокой конкурентной борьбы «ожидается обновление форматов и концепций ретейлеров», говорит руководитель отдела торговой недвижимости NF Group в Петербурге Анна Лапченко.
Обратная ситуация обстоит на улице Рубинштейна. За год опустело 3% объектов, число закрытий заведений превысило число открытий. Арендаторы теряют интерес к этой локации и, по мнению экспертов, эта тенденция продолжится в 2023 году, что приведет к снижению цены аренды.