На Невском проспекте за год открылось больше заведений, чем закрылось

Речь идет о кафе и ресторанах, а также магазинах одежды. В частности, по состоянию на декабрь 2022 года на Невском проспекте представлены 52 точки международных брендов. Девять из них по-прежнему арендует ряд брендов, приостановивших работу (Dior, Louis Vuitton, Brunello Cucinelli, Chanel и другие).