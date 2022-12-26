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В Москве в 2022 году зарегистрировано рекордное число браков

Семён Гудошников
Сегодня в 12:14

В 2022 году в Москве зарегистрированы 98 тыс. браков — это рекордное число, заявила в интервью РИА «Новости» заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она надеется, что до конца года количество свадеб превысит 100 тыс. При этом с рождением детей, по ее словам, ситуация не такая хорошая.

«Мы пока не достигаем пиковых значений, которые у нас были в ближайшие годы. Но я надеюсь, эффект регистрации брака даст нам возможность и увидеть больше маленьких москвичей», — отметила чиновница.

С чем связано резкое увеличение числа браков, Ракова не уточнила. Осенью в российских регионах отчитались о росте регистраций брака на фоне мобилизации. Многие пары расписывались по ускоренной процедуре прямо в день заявления.

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