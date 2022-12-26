Сиквел «Аватара» собрал более 850 млн долларов в мировом прокате

Фантастический фильм Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» собрал 601 млн долларов в зарубежном кинопрокате, в общей сложности во всем мире (включая США) сборы составили 855,4 млн долларов. Об этом пишет Variety.
«Бюллетень кинопрокатчика» отмечает, что за прошедшие выходные в Южной Корее касса картины составила 53 млн долларов, во Франции — 52,3 млн, в Индии — 37 млн, в Германии — 35,7 млн, а в Китае — 25,9 млн долларов. В кинотеатрах России фильм не показывают.
Такие цифры поднимают сиквел «Аватара» на пятую строчку в рейтинге самых кассовых фильмов 2022 года, хотя с момента релиза прошло всего два уик-энда. Variety отмечает, что к концу года сборы должны превысить отметку в 1 млрд долларов. В 2022-м только двум фильмам удавалось достичь такого результата — «Топ Ган: Мэверик» и «Мир Юрского периода: Господство».
Фильм «Аватар: Путь воды» дебютировал в мировом прокате 16 декабря. Действие фильма происходит более чем через десять лет после событий первой картины. Джейк Салли и Нейтири построили свой райский уголок на Пандоре и стали родителями. Вооруженные люди вновь попытаются завоевать планету, но теперь им будет противостоять маленький инопланетный мальчик.
Первый «Аватар» вышел в 2009 году. В картине главный герой Джейк Салли был еще человеком, который прибыл на Пандору изучать планету и искать редкий металл, необходимый для решения энергетического кризиса на Земле. Это самый кассовый фильм в истории: его сборы в США составили 760 млн долларов, а во всем мире — более 2,9 млрд.