Предполагаемые дроны КНДР пересекли межкорейскую границу. Южная Корея задействовала боевую авиацию

Летающие объекты, предположительно, северокорейские дроны, пересекли межкорейскую границу. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на военных и официальных лиц.
Несколько объектов были замечены в приграничной провинции Кенгидо. Затем они достигли города Кимпхо, острова Канхвадо и города Пхаджу, что привело к временной остановке гражданских рейсов.
Южная Корея подняла в воздух истребители и военные самолеты, чтобы сбить предполагаемые дроны. Легкий штурмовик КА-1 по неизвестной пока причине потерпел крушение в округе Хенсон, в 140 километрах к востоку от Сеула. Оба пилота благополучно катапультировались.
Пока неясно, были ли дроны оборудованы вооружением. Агентство отмечает, что летальные аппараты КНДР увеличивают проблемы с безопасностью, поскольку могут быть использованы для шпионажа и потенциальных атак на Южную Корею.
Северокорейские беспилотники ранее оказывались к югу от границы как минимум дважды — в 2014 и 2017 годах.