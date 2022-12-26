Реклама
Новости

Предполагаемые дроны КНДР пересекли межкорейскую границу. Южная Корея задействовала боевую авиацию

Семён Гудошников
Сегодня в 11:28

Летающие объекты, предположительно, северокорейские дроны, пересекли межкорейскую границу. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на военных и официальных лиц.

Несколько объектов были замечены в приграничной провинции Кенгидо. Затем они достигли города Кимпхо, острова Канхвадо и города Пхаджу, что привело к временной остановке гражданских рейсов.

Южная Корея подняла в воздух истребители и военные самолеты, чтобы сбить предполагаемые дроны. Легкий штурмовик КА-1 по неизвестной пока причине потерпел крушение в округе Хенсон, в 140 километрах к востоку от Сеула. Оба пилота благополучно катапультировались.

Пока неясно, были ли дроны оборудованы вооружением. Агентство отмечает, что летальные аппараты КНДР увеличивают проблемы с безопасностью, поскольку могут быть использованы для шпионажа и потенциальных атак на Южную Корею.

Северокорейские беспилотники ранее оказывались к югу от границы как минимум дважды — в 2014 и 2017 годах.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»