Предполагаемые дроны КНДР пересекли межкорейскую границу. Южная Корея задействовала боевую авиацию

Южная Корея подняла в воздух истребители и военные самолеты, чтобы сбить предполагаемые дроны. Легкий штурмовик КА-1 по неизвестной пока причине потерпел крушение в округе Хенсон, в 140 километрах к востоку от Сеула. Оба пилота благополучно катапультировались.