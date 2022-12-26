Минимум три новые игры Bethesda не выйдут на PlayStation

В копии иска, опубликованной The Verge, названия этих трех игр замазаны. С уверенностью можно говорить лишь, что в нем есть Starfield, выходящий в следующем году. Остальными тайтлами, по предположению журналистов, могут быть игра про Индиану Джонса, Redfall, Starfield, Fallout 5 или следующая часть The Elder Scrolls.