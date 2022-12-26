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Минимум три новые игры Bethesda не выйдут на PlayStation

Семён Гудошников
Сегодня в 10:43

Как минимум три новые игры Bethesda станут эксклюзивами для Xbox и ПК. Об этом говорится в ответе юристов Microsoft на иск Федеральной торговой комиссии США (FTC) относительно сделки с Activision Blizzard.

В копии иска, опубликованной The Verge, названия этих трех игр замазаны. С уверенностью можно говорить лишь, что в нем есть Starfield, выходящий в следующем году. Остальными тайтлами, по предположению журналистов, могут быть игра про Индиану Джонса, Redfall, Starfield, Fallout 5 или следующая часть The Elder Scrolls.

Журналисты отмечают, что новость для них не стала сюрпризом, поскольку Microsoft скупает студии, чтобы сделать как можно больше игр эксклюзивными для своей платформы. О приобретении корпорацией студии Bethesda стало известно в сентябре 2020 года.

В январе 2022-го Microsoft раскрыла планы о покупке Activision Blizzard. Сделка оценивается в рекордные 68,7 млрд долларов, что почти на 20 млрд больше текущей рыночной капитализации компании.

В декабре на Microsoft подала в суд FTC, чтобы попытаться заблокировать сделку. По мнению торговой комиссии, это приобретение «позволит Microsoft подавить конкурентов своих игровых консолей Xbox и быстро растущего контента по подписке и бизнеса облачных игр».

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