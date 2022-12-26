В Москве откроют сеть клиник женского здоровья

В следующем году в Москве начнется создание сети клиник женского здоровья. В них переедут женские консультации, заявила в интервью РИА «Новости» заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, сейчас женские консультации порой размещаются в неприспособленных небольших помещениях, которые не всегда должным образом оборудованы. Она выразила надежду, что новая сеть клиник обеспечит женщин своевременной, качественной и высокотехнологичной медпомощью.
Кроме того, по словам Раковой, в городе продолжается работа по созданию перинатальных центров. Для этого роддома размещают на территории многопрофильных клиник, где роженице может быть оказана любая помощь.
В этом году открыты два перинатальных центра: в больнице № 67 имени Л.А.Ворохобова и в больнице в Коммунарке. Заммэра отметила, что в них родились более 8000 детей.
Сейчас в Москве, по данным мэрии, работает более 130 женских консультаций. Также прием пациентов ведут частные клиники. Глава московского Департамента строительства Андрей Бочкарев говорил, что к 2025 году в столице собираются построить 43 медицинских объекта.