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В Москве откроют сеть клиник женского здоровья

Семён Гудошников
Сегодня в 09:54

В следующем году в Москве начнется создание сети клиник женского здоровья. В них переедут женские консультации, заявила в интервью РИА «Новости» заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, сейчас женские консультации порой размещаются в неприспособленных небольших помещениях, которые не всегда должным образом оборудованы. Она выразила надежду, что новая сеть клиник обеспечит женщин своевременной, качественной и высокотехнологичной медпомощью.

Кроме того, по словам Раковой, в городе продолжается работа по созданию перинатальных центров. Для этого роддома размещают на территории многопрофильных клиник, где роженице может быть оказана любая помощь.

В этом году открыты два перинатальных центра: в больнице № 67 имени Л.А.Ворохобова и в больнице в Коммунарке. Заммэра отметила, что в них родились более 8000 детей.

Сейчас в Москве, по данным мэрии, работает более 130 женских консультаций. Также прием пациентов ведут частные клиники. Глава московского Департамента строительства Андрей Бочкарев говорил, что к 2025 году в столице собираются построить 43 медицинских объекта.

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Анастасия РаковаАндрей Бочкарев
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