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«Шоу только начинается»: вышел трейлер спецэпизодов «Доктора Кто»

Виктория Шанина
Сегодня в 08:56

Телеканал BBC выпустил новый тизер-трейлер спецэпизодов «Доктора Кто», приуроченных к 60-летнему юбилею британского сериала. В 2023 году зрителям покажут три отдельных серии, объединенных приключениями Четырнадцатого Доктора, которого сыграл шотландский актер Дэвид Теннант.

В официальном твиттере шоу сообщается, что к своим ролям вернутся Жаклин Кинг (играет Сильвию Ноубл) и Карл Коллинз (Шон Темпл) — их можно увидеть в трейлере. Также в ролики появились Кэтрин Тейт в образе Донны Ноубл, Ясмин Финни в роли Роуз и Нил Патрик Харрис, сыгравший таинственного антагониста.

«Доктор Кто» — самый продолжительный научно-фантастический телесериал в мире. Первая серия шоу Сидни Ньюмана вышла 23 ноября 1963 года, сериал получил 26 сезонов. В 2005 году франшиза была перезапущена, и на данный момент включает 14 сезонов.

Картина рассказывает о загадочном путешественнике во времени, называющим себя Доктором. Он исследует время и пространство, перемещаясь по ним на космическом корабле, который выглядит как полицейская будка 50-х годов. Попутно главный герой вместе с компаньонами сражается с космическими злодеями и постоянно спасает Землю.

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Нил ХаррисДэвид ТеннантЖаклин КингКарл КоллинзКэтрин Тейт
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