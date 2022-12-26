Украинская федерация фигурного катания требует лишить Анну Щербакову номинации на фигуриста года

Украинская федерация фигурного катания (УФФК) потребовала от Международного союза конькобежцев (ISU) лишить россиянку Анну Щербакову номинации на награду «Самый ценный фигурист года» премии ISU Skating Awards. Об этом сообщается на официальном сайт федерации.
«УФФК возмущена номинированием российской фигуристки Анны Щербаковой на премию ISU Skating Awards и просит руководство союза отреагировать на этот позорный факт и исключить ее из списка номинантов», — заявляет пресс-служба УФФК.
Отмечается, что причиной требования стала спецоперация. УФФК считает, что в списке номинантов на премию ISU не должно быть представителей России.
Федерация направила в ISU два письма. Автором первого стал президент УФФК Михаил Макаров, адресатом — президент ISU Чэ Ёл Ким. Второе письмо глава комиссии атлетов украинской федерации Анна Хныченкова написала Эрику Рэдфорду, который возглавляет комиссию атлетов ISU.
Помимо Щербаковой номинантами на премию стали фигуристка Каори Сакамото (Япония), фигуристы Натан Чен (США), Юма Кагияма и Сёма Уно (оба — Япония), выступающие в парном катании Рику Миура и Рюити Кихара (Япония), Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (Франция) и другие. В остальные категории ISU Skating Awards российские фигуристы не попали.
18-летняя Анна Щербакова в 2022 году завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Пекине. Также фигуристка является чемпионкой мира 2021 года, двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2020 и 2022 годы) в женском одиночном катании, победительницей командного чемпионата мира 2021-го.