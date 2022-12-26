Украинская федерация фигурного катания требует лишить Анну Щербакову номинации на фигуриста года

Помимо Щербаковой номинантами на премию стали фигуристка Каори Сакамото (Япония), фигуристы Натан Чен (США), Юма Кагияма и Сёма Уно (оба — Япония), выступающие в парном катании Рику Миура и Рюити Кихара (Япония), Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (Франция) и другие. В остальные категории ISU Skating Awards российские фигуристы не попали.