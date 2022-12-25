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В Ярославской области устроили лосиную бойню. Заведено уголовное дело

Семён Гудошников
Сегодня в 20:45

В Тутаевском районе Ярославской области устроили лосиную бойню — вместо разрешенных 8 животных застрелили 20. Об этом пишет «Подъем» со ссылкой на главреда журнала «Охота» Валерия Кузенкова.

Он отметил, что лосиному стаду «нанесен огромный ущерб» и предположил, что убитых животных «переварили бы на тушенку».

«Лосиные стада страны — наш стратегический мясной запас. Во время Великой Отечественной стреляли лосей и кормили армию. Сейчас прошло в соцсетях, что ярославские охотники стреляют лосей, варят тушенку и отправляют на СВО нашим солдатам», — заявил Кузенков.

В региональном главке МВД заявили о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная охота». Подозреваемый установлен, это мужчина 1949 года рождения, имя которого не раскрывается. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Часть уголовной статьи, по которой заведено уголовное дело, говорит о том, что преступление совершило «лицо с использованием своего служебного положения». В полиции отказались назвать должность фигуранта, «Подъем» предполагает, что речь о главе Тутаевского райохотосообщества.

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Валерий Кузенков
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