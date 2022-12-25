В Ярославской области устроили лосиную бойню. Заведено уголовное дело

Часть уголовной статьи, по которой заведено уголовное дело, говорит о том, что преступление совершило «лицо с использованием своего служебного положения». В полиции отказались назвать должность фигуранта, «Подъем» предполагает, что речь о главе Тутаевского райохотосообщества.