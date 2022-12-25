Папа римский Франциск осудил «ветры войны» и призвал прекратить военные действия на Украине

«Охватим взглядом лица наших украинских братьев и сестер, которые проживают это Рождество в темноте, на холоде или вдали от своих домов из‑за разрушений, вызванных десятью месяцами войны. Да укрепит Господь нашу готовность к конкретным жестам солидарности и помощи страждущим; да просветит разум имеющих власть заставить замолчать оружие и немедленно положить конец этой бессмысленной *****[спецоперации]!» — заявил понтифик.