Папа римский Франциск осудил «ветры войны» и призвал прекратить военные действия на Украине

Папа римский Франциск в своем рождественском послании «Граду и миру» призвал к прекращению боевых действий на Украине. Об этом сообщает информационный портал Святого престола Vatican News.
«Охватим взглядом лица наших украинских братьев и сестер, которые проживают это Рождество в темноте, на холоде или вдали от своих домов из‑за разрушений, вызванных десятью месяцами войны. Да укрепит Господь нашу готовность к конкретным жестам солидарности и помощи страждущим; да просветит разум имеющих власть заставить замолчать оружие и немедленно положить конец этой бессмысленной *****[спецоперации]!» — заявил понтифик.
По его словам, боевые действия усугубили ситуацию с нехваткой продовольствия, «оставив целые народы под угрозой голода», особенно в Афганистане и странах Африки. Франциск считает, что любой вооруженный конфликт «провоцирует голод и использует саму пищу как оружие, препятствуя ее распределению среди уже страдающего населения». Он призвал политиков сделать продовольствие «лишь инструментом мира».
Франциск упомянул и о других конфликтах, включая сирийский и палестино-израильский, заявив, что «ветры войны продолжают обдавать человечество ледяной стужей». «Наше время обозначено серьезным голодом по миру и в других регионах, на других аренах нынешней Третьей мировой войны», — отметил он.
После начала военной операции на Украине Франциск упоминает эту страну почти во всех своих публичных выступлениях. Он неоднократно призывал прекратить боевые действия, посещал украинских детей в римском госпитале и даже участвовал в обмене военнопленными.