Путин: 99,9% россиян готовы «все положить в интересах родины»

Владимир Путин заявил, что 99,9% россиян готовы «все положить в интересах родины». Свою позицию он высказал в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», отвечая на вопрос ведущего, что Путина удивило во время войны.
«Ничего удивительного с точки зрения того, что кто‑то вел себя не так, как истинные патриоты, нет. Потому что в любом обществе всегда есть люди, которые прежде всего думают о своих личных интересах, о каких‑то личных планах. Я, честно говоря, не особенно-то их осуждаю. Каждый человек имеет право выбора», — сказал президент.
«Но что касается основной части, 99,9% наших граждан, наших людей, которые готовы все положить в интересах родины, здесь для меня необычного ничего нет. Это просто лишний раз убеждает меня в том, что Россия — особая страна. И у нас живут особые люди. Это подтверждается на протяжении всей истории существования России, и сегодня — еще раз», — добавил он.
Ранее Вячеслав Володин сообщил о разработке законопроекта, повышающего налоговую ставку для россиян, покинувших страну. «Совершенно понятно, почему они сбежали. Тот, кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулся. Остальные должны понимать: подавляющая часть общества не поддерживает их поступок — считает, что они предали свою страну, родных и близких», — заявил вице-спикер Госдумы.