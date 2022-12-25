Путин: 99,9% россиян готовы «все положить в интересах родины»

«Но что касается основной части, 99,9% наших граждан, наших людей, которые готовы все положить в интересах родины, здесь для меня необычного ничего нет. Это просто лишний раз убеждает меня в том, что Россия — особая страна. И у нас живут особые люди. Это подтверждается на протяжении всей истории существования России, и сегодня — еще раз», — добавил он.