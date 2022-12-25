Реклама
Новости

В боях за Бахмут погиб один из разработчиков игры «S.T.A.L.K.E.R.»

Семён Гудошников
Сегодня в 14:53

Во время боевых действий на Украине погиб один из разработчиков игры «S.T.A.L.K.E.R.» Владимир Ежов, сражавшийся на стороне ВСУ. Об этом сообщил в фейсбуке* его брат Вячеслав Ежов.

По данным СМИ, разработчик погиб в боях за Бахмут в Донецкой области 22 декабря. У него осталось двое детей.

Владимир Ежов — украинский геймдизайнер и киберспортсмен, известный в сети под ником Fresh.

Он работал в студии GSC Game World до 2007 года и участвовал в разработке игры «S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо», вышедшей в 2008 году. Кроме того, Ежов работал над игрой «Казаки».

*Facebook принадлежит компании Meta, признанной в Росии экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»