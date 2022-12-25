В боях за Бахмут погиб один из разработчиков игры «S.T.A.L.K.E.R.»

Во время боевых действий на Украине погиб один из разработчиков игры «S.T.A.L.K.E.R.» Владимир Ежов, сражавшийся на стороне ВСУ. Об этом сообщил в фейсбуке* его брат Вячеслав Ежов.
По данным СМИ, разработчик погиб в боях за Бахмут в Донецкой области 22 декабря. У него осталось двое детей.
Владимир Ежов — украинский геймдизайнер и киберспортсмен, известный в сети под ником Fresh.
Он работал в студии GSC Game World до 2007 года и участвовал в разработке игры «S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо», вышедшей в 2008 году. Кроме того, Ежов работал над игрой «Казаки».
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