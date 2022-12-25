Российские разработчики создали симулятор прыгания по гаражам

Игра создана на движке Unreal Engine 5 с использованием трассировки лучей и технологии микрополигональной геометрии Nanite. Среди других особенностей симулятора, которые указал разработчик, — это возможность вернуться в детство, испытать ностальгический опыт и оказаться в постсоветском времени.