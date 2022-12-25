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Российские разработчики создали симулятор прыгания по гаражам

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:55

В игровом магазине Steam появился симулятор прыгания по гаражам, созданный российскими разработчиками. Они говорят, что это не совсем игра, а «нечто вроде цифровой мечты, аналог брейнданса из Cyberpunk».

Разработкой занимались студия Sovietpunk 1991 и издательство Kavkaz Sila Games. «Проект отдает дань уважения постсоветской культуре и запечатлевает детство нашего поколения в веках, давая возможность окунуться людям в прошлое и посмотреть на мир нашими глазами», — написали создатели в описании симулятора.

Игра создана на движке Unreal Engine 5 с использованием трассировки лучей и технологии микрополигональной геометрии Nanite. Среди других особенностей симулятора, которые указал разработчик, — это возможность вернуться в детство, испытать ностальгический опыт и оказаться в постсоветском времени.

Симулятор стоит всего 30 рублей. До 30 декабря его можно купить стоит 18 рублей.

Ранее разработчики из Kavkaz Sila Games выпускали симулятор сидения у подъезда, симулятор тюремных загадок, симулятор чистки зубов и игру «Есть два стула». Проекты получили положительные отзывы.

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