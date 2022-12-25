Фанаты манги попросили переделать аниме «Chensō Man». При этом автор оригинала адаптацией доволен

Фанаты манги создали петицию с просьбой переделать аниме-сериал «Chensō Man» («Человек-бензопила») от студии MAPPA. Зрителям не понравилась, как режиссер Рю Накаяма адаптировал оригинал.
«Не будет преувеличением сказать, что это был серьезный провал, судя по негативным отзывам в сети. Просим переделать аниме „Человек-бензопила“ с новым режиссером, который хорошо понимает первоисточник», — написано в петиции.
Фанаты винят создателей в том, что из‑за чрезмерного реализма и эротизма сериала потерялись шарм и «приколы», считавшиеся особенностью манги. Батальные и комические сцены поставлены плохо, музыка не впечатляет, а озвучка (герои говорят с неправильной интонацией) и прорисовка эмоций персонажей требует переработки, пишут они.
В частности, критике подверглась игра главного героя Денджи. По сравнению с оригиналом изображение Денджи в адаптации мрачно и лишено характерного сумасшествия. Авторы петиции советуют передать адаптацию студии Trigger.
При этом автор манги Тацуки Фудзимото работал над сериалом вместе с MAPPA, а после премьеры рекомендовал адаптацию к просмотру. Он говорил, что студия может игнорировать мангу и снять ее так, как кажется лучше, и отметил разницу между двумя работами.
MAPPA часто критикуют за использование компьютерной графики. Самый громкий скандал случился с первой частью финального сезона «Атаки титанов», после которого сотрудники удалили свои страницы в твиттере из‑за негативной реакции. Поэтому поклонники «Человека-бензопилы» ожидали подобных проблем с аниме-адаптацией.