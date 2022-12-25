Фанаты манги попросили переделать аниме «Chensō Man». При этом автор оригинала адаптацией доволен

При этом автор манги Тацуки Фудзимото работал над сериалом вместе с MAPPA, а после премьеры рекомендовал адаптацию к просмотру. Он говорил, что студия может игнорировать мангу и снять ее так, как кажется лучше, и отметил разницу между двумя работами.