Умер солист группы Faithless Макси Джаз

Он был человеком, который изменил нашу жизнь во многих отношениях. Он также был прекрасным человеком, у которого было время для всех, и мудрость, которая была одновременно глубокой и доступной. Работать с ним было честью и, конечно, настоящим удовольствием

Группа Faithless