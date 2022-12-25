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Умер солист группы Faithless Макси Джаз

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:34

В возрасте 65 лет умер солист британской электронной группы Faithless и мультиинструменталист Макси Джазз. Об этом музыкальный коллектив сообщил в своем твиттере.

Максвелл Фрейзер (настоящее имя музыканта) ушел из жизни во сне в своем доме на юге Лондона. Причина смерти не уточняется.

«Он был блестящим автором текстов, ди-джеем, буддистом, великолепным артистом на сцене, любителем автомобилей, бесконечным болтуном, красивым человеком, моральным компасом и гением. Покойся с миром, дорогой Макс», — говорится в сообщении Faithless. Также с Джаззом попрощалась бывшая участница группы Систер Блисс (Айала Бентовим).

Он был человеком, который изменил нашу жизнь во многих отношениях. Он также был прекрасным человеком, у которого было время для всех, и мудрость, которая была одновременно глубокой и доступной. Работать с ним было честью и, конечно, настоящим удовольствием
Группа Faithless

Faithless перестала записывать музыку в 2011 году, просуществовав 16 лет. Одними из самых известных композиций группы стали «Insomnia», «God is a DJ» и «We Come 1».

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