Умер солист группы Faithless Макси Джаз

В возрасте 65 лет умер солист британской электронной группы Faithless и мультиинструменталист Макси Джазз. Об этом музыкальный коллектив сообщил в своем твиттере.
Максвелл Фрейзер (настоящее имя музыканта) ушел из жизни во сне в своем доме на юге Лондона. Причина смерти не уточняется.
«Он был блестящим автором текстов, ди-джеем, буддистом, великолепным артистом на сцене, любителем автомобилей, бесконечным болтуном, красивым человеком, моральным компасом и гением. Покойся с миром, дорогой Макс», — говорится в сообщении Faithless. Также с Джаззом попрощалась бывшая участница группы Систер Блисс (Айала Бентовим).
Faithless перестала записывать музыку в 2011 году, просуществовав 16 лет. Одними из самых известных композиций группы стали «Insomnia», «God is a DJ» и «We Come 1».