Байопик о Бобе Дилане с Тимоте Шаламе получил название

Фильм расскажет об отходе Дилана от фолк- и кантри-музыки и становлении в статусе звезды рок-н-ролла. Сам музыкант занят в фильме в качестве исполнительного продюсера. О работе над картиной стало известно в январе 2020 года. Тимоте Шаламе, исполняющий главную роль, рассказывал о подготовкам к съемкам, однако затем байопик отложили из‑за пандемии коронавируса.