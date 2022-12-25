Байопик о Бобе Дилане с Тимоте Шаламе получил название

Биографический фильм об американском музыканте Бобе Дилане получил название — «A Complete Unknowm» (возможный перевод — «Совершенно незнакомый»). Об этом режиссер Джеймс Мэнголд рассказал в своем твиттере.
«A Complete Unknown» — это строчка из песни Дилана «Like A Rolling Stone». До этого проект назывался «Going Electric» («Становясь электрическим») — именно с этими словами нарисовала арт пользовательница твиттера, которой ответил Мэнголд и сообщил о переименовании.
Фильм расскажет об отходе Дилана от фолк- и кантри-музыки и становлении в статусе звезды рок-н-ролла. Сам музыкант занят в фильме в качестве исполнительного продюсера. О работе над картиной стало известно в январе 2020 года. Тимоте Шаламе, исполняющий главную роль, рассказывал о подготовкам к съемкам, однако затем байопик отложили из‑за пандемии коронавируса.
17 ноября Шаламе заявил, что продолжает работу над ролью Дилана. Он добавил, что «ветер дует в очень хорошем направлении». По информации издания Consequence of Sound, съемки пока не начались и стартуют не раньше начала 2023-го.