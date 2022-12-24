Кейт Буш поблагодарила зрителей «Очень странных дел» за взлет популярности «Running Up That Hill»

«Я до сих пор в шоке от успеха „RUTH“ [„Running Up That Hill“]. <…> Какая честь! Было очень приятно видеть, что она понравилась людям по всему миру и особенно здесь, в Великобритании и Австралии, и попала в топ-3 в чартах США. Было очень приятно видеть, как многие представители молодого поколения наслаждаются этой песней», — призналась певица.
Буш показалось, что молодежь приняла ее за восходящую звезду, и ей это понравилось. «Для меня это был сумасшедший год, полный американских горок», — написала она.
Также в своем послании Буш упомянула смерть королевы Великобритании Елизаветы II и конфликт на Украине. «Я думаю, что ее [Елизаветы II] кончина стала средоточием горя, невыразимой утраты, которую так много людей испытали во время пандемии», — поделилась певица.
Буш выразила поддержку медсестрам в Великобритании, которые бастуют и пытаются добиться повышения заработной платы и улучшения условий труда. «Я надеюсь, что медсестры окажутся в положении, когда их будут ценить. Ими нужно дорожить», — считает она.
В конце певица выразила надежду, что «следующий год будет лучше, чем этот», а «темные времена закончатся». На обложку Буш поставила фотографию «скромной маленькой птички зарянки», популярной у британцев как символ надежды.