Кейт Буш поблагодарила зрителей «Очень странных дел» за взлет популярности «Running Up That Hill»

«Я до сих пор в шоке от успеха „RUTH“ [„Running Up That Hill“]. <…> Какая честь! Было очень приятно видеть, что она понравилась людям по всему миру и особенно здесь, в Великобритании и Австралии, и попала в топ-3 в чартах США. Было очень приятно видеть, как многие представители молодого поколения наслаждаются этой песней», — призналась певица.