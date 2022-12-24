Глава Забайкалья выложил рисунок семьи и солдат в окопах. Оказалось, это обложка польского журнала

Глава Забайкальского края Александр Осипов выложил на своей странице во «ВКонтакте» изображение скорбящей семьи за новогодним столом и солдат в окопах. Оказалось, это обложка польского еженедельника.
Осипов сделал пост и написал, что это «блестящая картина». «Она точно отражает то, как сегодня должен чувствовать каждый из нас, — за одним общим столом, который очень по-разному устроен сейчас, но он общий. И мы должны быть все так же связаны», — написал он.
Картину нарисовал польский художник Павел Кучинский для номера журнала Wprost. В нем есть статья о потерях Украины в ходе российской спецоперации «Новое измерение пустого места за столом».
Спустя несколько часов запись исчезла со страницы Осипова. Губернатор региона пояснил изданию «МК в Чите», что увидел картинку у писателя Захара Прилепина и выложил у себя, а потом узнал ее происхождение — «не у нас» — и «тут же ее убрал». Он заявил, что «главная мысль» у него заключалась в том, что «мы едины с нашими военными и наша связь неразрывна».