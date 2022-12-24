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Президент Замбии отменил смертную казнь и наказание за оскорбление себя

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:58

Президент Замбии Хакаинде Хичилема отменил статьи о смертной казни и оскорблении главы государства из уголовного кодекса. Об этом сообщается в твиттере главы государства.

«Обещали внести поправки в законы, которые препятствуют демократии, правам человека, надлежащему управлению и основным свободам», — написал Хичилема. Эти два наказания были включены в законы Замбии еще до обретения независимости, уточняет ZNCB News.

К смертной казни в Замбии приговаривали людей, осужденных за тяжкие преступления, а по уголовной статье о диффамации (распространение порочащих сведений) президента в соцсетях тюрьме оказалось немало человек.

По данным правозащитной организации Amnesty International, в прошлом году к смертной казни приговорили по меньшей мере девять человек. К концу года в камерах для приговоренных к казни находилось 257 заключенных. В последний раз смертная казнь применялась в 1997 году.

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