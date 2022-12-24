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Зрители думают, что в сиквеле «Достать ножи» персонаж Эдварда Нортона копирует Илона Маска

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:59

Накануне Netflix выпустил «Достать ножи: Стеклянная луковица» после проката в кинотеатрах. Зрители фильм посмотрели, и им показалось, что режиссер Райан Джонсон посвятил его бизнесмену Илону Маску.

Пародию на Маска зрители увидели в персонаже Эдварда Нортона, миллиардере Майлзе Броне. Вот что говорил Нортон о своем герое: «Майлз совсем не похож на настоящего ученого. Майлза легко узнает любой, кто смотрел документальный фильм о WeWork или Theranos. Он высоко ценит себя и является символом самопровозглашенных технических иллюминатов. У Майлза Брона никогда не было своей оригинальной идеи на любом этапе его жизни — это точная его характеристика».

Зрители провели параллели между Маском и Броном. Учитывая, что фильм создавался до 2022 года, не самого однозначного для нового главы Twitter, в соцсетях постановщика Джонсона теперь называют современным Нострадамусом.

Подробности по теме
«Достать ножи: Стеклянная луковица»: сиквел детективного хита, за который не стыдно
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Илон МаскЭдвард НортонРайан Джонсон
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