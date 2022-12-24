Зрители думают, что в сиквеле «Достать ножи» персонаж Эдварда Нортона копирует Илона Маска

Пародию на Маска зрители увидели в персонаже Эдварда Нортона, миллиардере Майлзе Броне. Вот что говорил Нортон о своем герое: «Майлз совсем не похож на настоящего ученого. Майлза легко узнает любой, кто смотрел документальный фильм о WeWork или Theranos. Он высоко ценит себя и является символом самопровозглашенных технических иллюминатов. У Майлза Брона никогда не было своей оригинальной идеи на любом этапе его жизни — это точная его характеристика».