Рогозина доставили в больницу в Московском регионе после ранения

22 декабря Дмитрий Рогозин сообщил об обстреле гостиницы, в которой он остановился в Донецке. Он уверен, что это не было случайностью, так как «за восемь лет противник ни разу не обстреливал это место». Рогозин считает, что кто‑то «слил информацию», не уточнив, считает ли себя целью обстрела.