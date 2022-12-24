Рогозина доставили в больницу в Московском регионе после ранения

Экс-главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина доставили в госпиталь в Московском регионе с ранением, полученным в Донецке. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на его помощника.
«У Дмитрия Олеговича проникающее ранение — металлический осколок размером восемь на шесть миллиметров вошел выше правой лопатки недалеко от позвоночника. Чудом не задел легкое. Кроме того, у Дмитрия Олеговича контузия», — сказал он.
Рогозину предстоит операция по извлечению осколка. Его состояние не раскрывается, но помощник уточняет, что оно позволяет Дмитрию Рогозину присутствовать на похоронах его погибшего помощника Михаила Бридасова.
Вместе с бывшим главой Роскосмоса в московские госпитали доставили двоих военных советников, также раненых при обстреле Донецка, еще один госпитализирован в Ростов-на-Дону. Двое пострадавших в тяжелом состоянии по-прежнему находятся в столице ДНР.
22 декабря Дмитрий Рогозин сообщил об обстреле гостиницы, в которой он остановился в Донецке. Он уверен, что это не было случайностью, так как «за восемь лет противник ни разу не обстреливал это место». Рогозин считает, что кто‑то «слил информацию», не уточнив, считает ли себя целью обстрела.