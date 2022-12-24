СК запретил Владимиру Кара-Мурзе* общаться с детьми из‑за «угрозы судопроизводству»

«Ломал голову, но так и не смог придумать, что создало бы наибольшую угрозу для следствия: если бы старшая дочь рассказала, как получала водительские права; если бы младшая поделилась новостями из танцевальной школы; или если бы сын сказал, какие песни сейчас разучивает на гитаре», — пишет оппозиционер.