СК запретил Владимиру Кара-Мурзе* общаться с детьми из‑за «угрозы судопроизводству»

Следователь по особо важным делам ГУ Следственного комитета Андрей Задачин внес постановление, запрещающее Владимиру Кара-Мурзе* звонить своим детям. Об этом оппозиционер заявил в своем твиттере.
По мнению следствия, телефонные разговоры Кара-Мурзы* с детьми «могут создать реальную угрозу надлежащему осуществлению уголовного судопроизводства, а также иным образом воспрепятствовать производству по делу».
«Ломал голову, но так и не смог придумать, что создало бы наибольшую угрозу для следствия: если бы старшая дочь рассказала, как получала водительские права; если бы младшая поделилась новостями из танцевальной школы; или если бы сын сказал, какие песни сейчас разучивает на гитаре», — пишет оппозиционер.
В англоязычной версии поста Кара-Мурза* отметил, что он не слышал своих детей с момента своего ареста в апреле.
С апреля 2022 года Владимир Кара-Мурза* находится в СИЗО. За это время на него успели завести три уголовных дела. Политика задержали 11 апреля в Москве, назвав в качестве причины неповиновение правоохранителям. Якобы он «при виде сотрудников полиции повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на требование остановиться попытался скрыться».
Уже в СИЗО на общественного деятеля завели уголовное дело о фейках про Российскую армию. Его возбудили из‑за выступления Кара-Мурзы* в палате представителей штата Аризона в США.
Затем он стал обвиняемым по еще одному уголовному делу — об осуществлении деятельности нежелательной организации. Причины не уточнялись, но Кара-Мурза* был координатором движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского*, которая признана в России нежелательной.
Третьим уголовным делом стали обвинения по статье о госизмене. По словам собеседника RT, на протяжении многих лет оппозиционер оказывал организациям из стран НАТО помощь, направленную против безопасности России. За это, как утверждает источник, он получал около 30 тыс. долларов ежемесячно. Адвокат Кара-Мурзы* заявил, что дело завели из‑за публичных выступлений с критикой российских властей.
В сумме по трем уголовным делам оппозиционеру может грозить до 36 лет лишения свободы.
* Внесены Минюстом в список иноагентов.