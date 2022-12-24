23 декабря Роскомнадзор заблокировал новый сайт «Дождя»*, сообщается в телеграм-канале СМИ. Днем ранее домен tvrain.tv перестал открываться у пользователей на территории России.
«Дождь» отметил, что отправившая запрос о блокировке структура не указана в сервисе проверки ограничения доступа РКН. Предыдущий домен — tvrain.ru — заблокирован в России с марта по запросу Генпрокуратуры.
Пресс-служба РКН пояснила РБК, что сайт «Дождя» заблокировали за «неоднократное размещение запрещенного контента», в частности «материалов, содержащих недостоверную информацию относительно специальной военной операции на территории Украины».
1 марта Генпрокуратура потребовала заблокировать сайт «Дождя». Блокировка вступила в силу. Ведомство утверждало, что на сайте телеканала размещалась информация «с призывами к экстремистской деятельности, насилию», а также «заведомо ложные сведения в отношении действий российских военнослужащих».
После приостановки работы «Дождь» вернулся в эфир, разместив редакцию в Латвии.
* «Дождь» признан Минюстом СМИ-иноагентом.