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Роскомнадзор заблокировал новый сайт «Дождя»*

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:24

23 декабря Роскомнадзор заблокировал новый сайт «Дождя»*, сообщается в телеграм-канале СМИ. Днем ранее домен tvrain.tv перестал открываться у пользователей на территории России.

«Дождь» отметил, что отправившая запрос о блокировке структура не указана в сервисе проверки ограничения доступа РКН. Предыдущий домен — tvrain.ru — заблокирован в России с марта по запросу Генпрокуратуры.

Пресс-служба РКН пояснила РБК, что сайт «Дождя» заблокировали за «неоднократное размещение запрещенного контента», в частности «материалов, содержащих недостоверную информацию относительно специальной военной операции на территории Украины».

1 марта Генпрокуратура потребовала заблокировать сайт «Дождя». Блокировка вступила в силу. Ведомство утверждало, что на сайте телеканала размещалась информация «с призывами к экстремистской деятельности, насилию», а также «заведомо ложные сведения в отношении действий российских военнослужащих».

На следующий день «ВКонтакте» заблокировала страницу телеканала.

После приостановки работы «Дождь» вернулся в эфир, разместив редакцию в Латвии.

* «Дождь» признан Минюстом СМИ-иноагентом.

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