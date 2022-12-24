Под Ростовом две собаки спасли своего хозяина, у которого случился инсульт в лесу

В Миллеровском районе Ростовской области охотничьи собаки сутки согревали на морозе своего хозяина, у которого случился инсульт. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Департамент по предупреждению и ликвидации ЧС региона.
Утром 21 декабря 72-летний местный житель уехал на охоту в Сулинское лесничество и перестал выходить на связь. Родственники забили тревогу, полиция и спасатели отправились на поиски мужчины.
Пропавшего охотника нашли на следующий день в районе поселка Долотинка, он лежал на земле.
«Выжить на морозе пострадавшему помогли две охотничьи собаки. Лайка и русская гончая сутки не отходили от хозяина, согревая его своим теплом», — говорится в сообщении департамента.
Отмечается, что одна из собак была сильно ранена. В ведомстве предположили, что ей пришлось сразиться с диким зверем.
Собаки не подпустили полицейских к своему хозяину, поэтому пришлось срочно привезти на место жену пострадавшего. Только после этого питомцы отошли от мужчины, и его осмотрели медики.
Охотника доставили в больницу на вертолете. По данным РИА «Новости», сейчас врачи борются за его жизнь.